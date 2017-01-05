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Sıcak Haber : İzmir'de terör saldırısı!..

Görgü tanığı yaşananları anlattı

İzmir Adliyesi yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 16:42
Görgü tanığı yaşananları anlattı
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Görgü tanığı Eray Yılmaz adlı vatandaş CNN Türk'te katıldığı telefon bağlantısında yaşananlar anlattı.

'Biz arabayla köşeyi döndükten 30 saniye sonra araba patladı' diyen Yılmaz, 'Arabanın içinden kendimizi dışarı attık. Patlamaya arkamız dönükt,  kapıdan inince patlama gerçekleşti, çatışma çıktı. Canlı bombaya emniyet güçlerimizin ateş ettiğini gördük. Yerde yatan bir kadın vatandaş gördük' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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