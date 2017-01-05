Görgü tanığı yaşananları anlattı

Görgü tanığı Eray Yılmaz adlı vatandaş CNN Türk'te katıldığı telefon bağlantısında yaşananlar anlattı.



'Biz arabayla köşeyi döndükten 30 saniye sonra araba patladı' diyen Yılmaz, 'Arabanın içinden kendimizi dışarı attık. Patlamaya arkamız dönükt, kapıdan inince patlama gerçekleşti, çatışma çıktı. Canlı bombaya emniyet güçlerimizin ateş ettiğini gördük. Yerde yatan bir kadın vatandaş gördük' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel