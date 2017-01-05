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FETÖ'nün intikam oyunu!

‘Reina’da katliam yapan DEAŞ’lı’ diye basına sızdırılan pasaportun sahibinin Kırgızistan’da FETÖ itirafçısı olduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün pasaportu yayarak hem soruşturmayı sulandırmaya çalıştığı hem de itirafçıyı cezalandırdığı değerlendiriliyor.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 13:44
FETÖ'nün intikam oyunu!

Kırgızistanlı Iakhe Mashrapov'un pasaport fotoğrafı önceki gün 'Reina katliamcısı' denilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Mashrapov, dünya medyasının pasaportunu servis etmesi üzerine bir haber sitesine açıklama yapıp terörist olmadığını söyledi. Atatürk Havalimanı'nda sorgulandıktan sonra ülkesine dönen Mashrapov'un 15 Temmuz'dan sonra Kırgız istihbarat birimi SNB'ye ifade verdiği, FETÖ kuryesi olduğunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Mashrapov'un bu itirafı nedeniyle hedef haline getirildiği ve bilinçli şekilde fotoğrafının paylaşıldığını söylediği ileri sürüldü.

Reina'yı kana bulayan cani teröristin izine ulaşmak için gece gündüz çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, medyaya bilinçli olarak yapıldığı öne sürülen 'pasaport servisi' nedeniyle ayrı bir soruşturma başlattı. SNB, Masharapov'un açıklamalarının ardından Türk istihbarat makamlarıyla irtibata geçerek Masharapov'un bir 'FETÖ itirafçısı' olduğunu ve bu nedenle hedef alınmış olabileceğini iletti. SNB'ye göre, FETÖ'nün kurye trafiğinin yanı sıra Kırgızistan'daki yapılanma hakkında da stratejik bilgiler veren Mashrapov'un itiraflarını haber alan FETÖ'cüler, Mashrapov'u 'kasıtlı' bir şekilde hedef haline getirip Reina soruşturmasını sulandırmaya çalıştı..



VEFA CENTER'IN PARASINI TAŞIMIŞ
Kırgız istihbarat makamlarınca Türk istihbarat kaynaklarına iletilen bilgiye göre, İakhe Mashrapov, Türkiye'ye yaptığı günübirlik seyahatleri şüpheli bulununca gözaltına alınıp sorguya çekildi. Sorguda, FETÖ/PDY'nin Türkiye-Kırgızistan arasındaki para kaçırma trafiğinde kurye olarak rol aldığını itiraf eden Mashrapov, Bişkek'teki FETÖ yatırımı olan Vefa Center'in parasının Türkiye'ye sokulmasında kuryelik yaptığını aktardı..

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