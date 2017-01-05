FETÖ'cü askerlere ilk ceza

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/ PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yer alan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay

Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Her iki komutana iyi hal indirimi uygulanmadı. Böylelikle FETÖ'ye ilk mahkumiyet cezası da verilmiş oldu.