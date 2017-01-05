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Faruk Çelik: Bu son çırpınışları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Türkiye’nin birliği, bütünlüğü konusundaki mesajlar halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendilerine bir şey kazandırmayacak, Allah’ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecek” dedi.

Siyaset / 5 Ocak 2017 Perşembe 21:37
Faruk Çelik: Bu son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı toplu açılış töreni öncesi Şanlıurfa'ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaşanan terör olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Çelik, ”Uzun bir süredir ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları beraber görüyoruz. Geçen hafta, maalesef yılbaşı akşamı İstanbul'da yaşanan vahşet. Daha öncesinde Kayseri'de ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri biz biliyoruz. Şiddetle telin ediyoruz, lanetliyoruz. Tabi henüz olayla ilgili net bir açıklama yok. Bazı değerlendirmeler yapıldı ama net bir açıklama yok. İlgili yetkililer bu konu ile ilgili bir açıklama yapacaklar. Yarın büyük ihtimalle İçişleri Bakanımız da burada olacaklar. Ayrıntılı bilgileri ilgili arkadaşlarımız verirler ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesini, tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenlerin karşısında yarın biz Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü konusundaki mesajlar halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendilerine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecek. Tekrar telin ettiğimizi bu vesile ile ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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