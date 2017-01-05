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'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'

Çetin kış şartlarının yaşandığı Muş'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Hamurpet Gölü'ne gelen bazı vatandaşlar, buzu motorlu testereyle kestikleri gölde balık tutarak geçimlerini sağlıyor.

Yaşam / 5 Ocak 2017 Perşembe 11:45
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
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Çetin kış şartlarının yaşandığı Muş'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Hamurpet Gölü'ne gelen bazı vatandaşlar, buzu motorlu testereyle kestikleri gölde balık tutarak geçimlerini sağlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle bölgedeki birçok göl ve nehir kısmen dondu.

Soğuk havaya rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen bazı vatandaşlar, Varto ilçesine 41 kilometre mesafedeki 2 bin 149 rakımlı Hamurpet Gölü'ne geliyor.

Kalınlığı 30 santimetreyi bulan buz tabakasını motorlu testereyle kesen vatandaşlar, açtıkları deliklerden ağlarını bıraktığı gölden bir gün sonra kilolarca balık çıkarıyor.

- 'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz' -
Balıkçı Ferhat Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl yüzeyindeki buzu zorlu bir çalışmanın ardından kırarak balık avladıklarını söyledi.

Balık avlamayı çok sevdiğini anlatan Başaran, 'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz. Çok zor şartlarda çalışıyoruz, ancak burası bizim ekmek teknemiz. Her sabah 30 santimetreyi bulan buz tabakasını kırıyoruz, sonra ağlarımızı atıyoruz. Ertesi gün gelip ağlarımızı çekiyoruz. Yakaladığımız balıkları kent merkezinde kilosunu 6 liradan satıyoruz.' dedi.

Balıkçı Haşim Özdemir ise buz tutan gölde balık avlanmanın tehlikeli olduğunu ifade ederek, 'Yaptığımız iş çok zor ama çalışmak zorundayız. Çünkü geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz.' diye konuştu. Kaynak : AA


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