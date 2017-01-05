Doğan Holding binasında arama

Doğan Medya Grubu'na sabah saatyerinde polis baskın yaptı...



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'daki merkez binasına gitti.



Binaya giren polis, binada arama yapmaya başladı...



POlis baskının nedeni henüz açıklanmazken, FETÖ soruşturmaları kapsamında olduğu iddia edildi...



Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, geçtiğimiz günlerde 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanmıştı...