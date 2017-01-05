Dikkat! Polis bu plakayı arıyor

İzmir'deki terör saldırısı sonrası olay yerinden kaçan bir araç için İzmir-Manisa karayolunda sıkı güvenlik önlemleri alındı.



Karayolunun Kuvayı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranıyor.



Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi.



Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.