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Dikkat! Polis bu plakayı arıyor

İzmir'deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 19:44
Dikkat! Polis bu plakayı arıyor

İzmir'deki terör saldırısı sonrası olay yerinden kaçan bir araç için İzmir-Manisa karayolunda sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Karayolunun Kuvayı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranıyor.

Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi.

Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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