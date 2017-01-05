Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Keçiören Metrosu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılan vatandaşların 'idam isteriz' tezahüratına karşılık verdi.



Erdoğan şunları söyledi;



KATİLİ AFFETME YETKİSİ DEVLETİN DEĞİLDİR



Bu konuda kanaatimi biliyorsunuz. Parlamentoya bu konu geldiğinde parlamento bunu müzakere eder, parlamentodan bu çıktıktan sonra bana gelmesi halinde ben de bunu onaylarım dedim. Benim bu konudaki inancım şudur; katili affetme yetkisi devletin değildir. Katili affetme yetkisi varsa katilin varislerinindir kendi birinci derece yakınlarınındır onlar affedibilir. Devlete yönelik işlenmiş suçlar varsa eyvallah... Devletin bunu affetme yetkisi vardır.