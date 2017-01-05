'Çok büyük kıyım hedeflemişler'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kaynak'ın konuşması şu şekilde:



'Ele geçirilen bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor.



Allah'a hamdolsun başarılı olamadılar.



Türkiye bulunduğu bölgede etkin olacaktır.



1 polisimiz ve 1 adliye çalışanımız şehit oldu .



Daha önce yaptıkları eylemleri şimdi kalleşçe bomba yüklü araçlarla canlı bombalarla yapıyorlar yapmaya gayret ediyorlar.'