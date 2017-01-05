USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79

'Çok büyük kıyım hedeflemişler'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 18:41
'Çok büyük kıyım hedeflemişler'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak'ın konuşması şu şekilde:

'Ele geçirilen bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor.

Allah'a hamdolsun başarılı olamadılar.

Türkiye bulunduğu bölgede etkin olacaktır.

1 polisimiz ve 1 adliye çalışanımız şehit oldu .

Daha önce yaptıkları eylemleri şimdi kalleşçe bomba yüklü araçlarla canlı bombalarla yapıyorlar yapmaya gayret ediyorlar.'

İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı İzmir Valisi: Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor İzmir Valisi: Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu Hain patlamada şehit ve yaralı sayısı belli oldu Patlama sonrası polis bu şüphelinin peşinde! Patlama sonrası polis bu şüphelinin peşinde! Görgü tanığı yaşananları anlattı Görgü tanığı yaşananları anlattı İzmir'de terör saldırısı İzmir'de terör saldırısı

ŞehitBaşbakan YardımcısıVeysi KaynakHamdolsun


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı