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CHP'de kafa aynı kafa

İzmir'de terör saldırısı yaşandı, 1 polisimiz ve 1 mübaşir şehit oldu. CHP vakit kaybetmeden kan üzerinden siyaset yapmaya başladı.

Siyaset / 5 Ocak 2017 Perşembe 19:13
CHP'de kafa aynı kafa

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi girişindeki polis noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda,1 trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.

PKK'lı olduğu açıklanan teröristlerin öldürülmesinin ardından 2 kalaşnikof, 8 roketatar, 8 el bombası bulunduğunu söyledi.

CHP'Lİ VEKİLİN PROVOKASYON DOLU TWEET'İ
Yaşanan terör saldırısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Teröre karşı birlik mesajları atılırken, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi provokatif bir tweet atarak 'Yol yaptılar yol! Bomba yüklü kamyonlar gidiyor, tabut yüklü araçlar geliyor' dedi.


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