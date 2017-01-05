CHP'de kafa aynı kafa

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi girişindeki polis noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda,1 trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.



PKK'lı olduğu açıklanan teröristlerin öldürülmesinin ardından 2 kalaşnikof, 8 roketatar, 8 el bombası bulunduğunu söyledi.



CHP'Lİ VEKİLİN PROVOKASYON DOLU TWEET'İ

Yaşanan terör saldırısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Teröre karşı birlik mesajları atılırken, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi provokatif bir tweet atarak 'Yol yaptılar yol! Bomba yüklü kamyonlar gidiyor, tabut yüklü araçlar geliyor' dedi.





