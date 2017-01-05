'Çalgı Çengi İkimiz' filminin Almanya galası yapıldı

Başkentte bir sinema salonunda gerçekleştirilen galaya katılan Kural, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle tüm dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı kötü günler geçirdiğini söyledi.



Berlin'de de yakın geçmişte bir terör saldırısı olduğunu hatırlatan Kural, 'Size de geçmiş olsun, kötü günler atlattınız. İnsanlarımızı, halkımızı birazcık olsun güldürebilmek amacıyla bu filmi yaptık. Birazcık huzur, mutluluk ve neşe aşılayabilirsek ne mutlu bize. Güzel film yaptığımıza inanıyoruz. Güzel tepkiler geldi.'' diye konuştu.



Kural, Avrupa'daki Türk izleyicileri önemsediklerini dile getirerek, Berlin'de de bir film çekmek istediklerini ifade etti.



Filmde, Almanya'da yaşayan sanatçı Muhabbet'in bir şarkısının seslendirildiğinin anımsatılması üzerine Kural, 'Berlin'de arkadaşlarla gezerken bu şarkıyı dinlemiştim. Aklıma geldi. Arkadaşlara telefonda söyledim ve filme alındı. Muhabbet'e dinletildi bu şarkımız.' ifadelerini kullandı.







Cemcir ise Avrupa'daki Türk izleyicisinin komediyi sevdiğini ve filmdeki her şakayı algıladığını anlattı.



'Özellikle Merkel şakamıza çok gülündü, biz de mutlu olduk.' diyen Cemcir, Berlin'den sonra Amsterdam, Viyana, Duisburg ve Stuttgart kentlerinde film gösterimlerine katılacaklarını aktardı.



Cemcir, ayrıca gelecek yıl bir komedi dizisi çekeceklerini sözlerine ekledi.



Kural ve Cemcir, daha sonra katılımcılarla filmi izledi. Kaynak : AA