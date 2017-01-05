Büyük operasyon için düğmeye basıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ve Erbil'e yapacağı temaslarda Kandil ve Şengal'den PKK'nın sökülüp atılmasıyla, Suriye'deki PYD unsurlarının tecrit edilmesi konusunda müzakarelerde bulunacağı belirtildi. Yıldırım, Irak merkezi yönetimi ile Kürt yönetiminden olası bir kapsamlı sınır ötesi harekata ve üç aşamalı plana destek isteyecek.



BAŞBAKAN BUGÜN BAĞDAT VE ERBİL'DE



Bugün Bağdat ve Erbil'e önemli bir resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Yıldırım'ın çantasında, Türkiye ve Irak arasında yıllardır sorun olmaya devam eden PKK'ya yönelik kapsamlı harekat planı olduğu öğrenildi. Erbil'deki Kürt kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın Bağdat'la temaslarında daha çok Irak petrolü, Türkiye aracılığıyla dünya pazarlarına ulaşan ve merkezi yönetimin rahatsızlığını vurguladığı Kürt petrolü, Başika'daki Türk askeri varlığı ve Şengal bölgesindeki PKK'nın faaliyetleri konuları öne çıkarılacak. Yıldırım, Kürt yönetimi ile de kritik temaslarda bulunacak. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve Kürt yönetiminde söz sahibi olan önemli isimlerin katılımı ile gerçekleşecek toplantıda, bölgedeki PKK faaliyetleri, Şengal bölgesindeki gelişmeler ve Rojava'da denetim sağlayan PYD'ye yönelik alınacak kapsamlı önlemler, olası kapsamlı askeri operasyon planları masaya yatırılacak.



BAHARDA HAREKAT BEKLENTİSİ



Yıldırım'ın görüşmelerde Kandil'deki PKK yapılanmasını gündeme getirmesi bekleniyor. Kandil ve Şengal'den PKK'nın sökülmesini isteyen Türkiye'nin, Barzani'den de bu konuda kararlı destek beklentisini ileteceği ifade edildi. Bu temasların ardından Türkiye'nin Kandil'in yanısıra PKK'nın Türkiye sınır hattında ve iç kesimlerdeki ana ve tali kampları da dahil üslendiği noktalara yönelik bahar ayında kapsamlı bir operasyon yapabileceği belirtiliyor.



KANDİL İÇİN SİNYAL VERİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'kaynağında yok edeceğiz', Başbakan Yıldırım'ın, 'Irak'ta terörden arındırılmış bölge oluşturabiliriz', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Kandil bahara varamayacak' yönündeki açıklamaları, yakın zamanda örgüte yönelik Kuzey Irak'ta kapsamlı bir kara ve hava harekatı yapılacağı sinyali olarak değerlendiriliyor. Erbil'deki kaynakların iddiasına göre, PKK'ya yönelik yapılması düşünülen bugüne kadar en büyük kara ve hava operasyonuna sahne olması beklenen harekata yönelik Türk güvenlik birimleri Erbil'de Kürt yönetimi ile bir süreden beri yoğun temaslar sürdürüyor.



İLK ÖNCE KANDİL



Şengal'in DAEŞ'ten arındırılması sonrası bölgeden ayrılmayan PKK ile Kürt yönetimi arasında kriz giderek derinleşirken Rojava'da Barzani'ye yakın faaliyet sürdüren örgüt ve grupların faaliyetlerinin PYD tarafından engellenmesi ve bazı temsilcilerin tutuklanması KDP'nin sert tepkisine neden olmuştu. Kuzey Irak'ta PKK'ya, Rojava bölgesinde ise PYD'ye yönelik olası harekata KDP'nin yanısıra Kürt yönetimi ve bölgedeki bazı Kürt gruplarının desteğinin alınması için Erbil'de kapsamlı bir görüşme yapılması bekleniyor. Görüşmede üç plan üzerinde duruluyor. Operasyonun birinci aşamasının başarılı olması halinde ikinci aşamasına başlanacağı, bu kapsamda Şengal ve Rojava'daki önemli PYD karargahlarının hedef alınacağı kaydediliyor. Şengal'e yönelik harekatın daha çok hava destekli olması bekleniyor. Kaynak : Milliyet