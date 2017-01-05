Bu şartlara uyan esnaf kredi alabilecek

Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde esnaf örgütleri temsilcilerini kabulünde esnaf sayısı artırılırken ilave kaynağın nasıl karşılanacağıyla ilgili “Esnafa kredi için gerekirse diğer harcamalarımızdan kısıp buraya kaynak aktaracağız” dedi.



Yıldırım, zor durumdaki esnafı işsizlik fonu benzeri bir fondan yararlandırmayı düzenleyen Ahilik Fonu’nun ayrıntılarını da şöyle anlattı: “Ahilik Fonu’nda devlet 18 lira, esnaf 35 lira koyuyor. 720 gün boyunca bu fona ödeme yapan esnaf işini kaybettiğinde 180 gün yararlanıyor. Bu fondan yararlanmak isteyen esnafın en az iki yıl prim ödemesi gerekiyor. Ahilik Fonu’ndan alınacak paranın tavanı aylık 1.422 liraya kadar ulaşıyor.”



SİCİLİ BOZULAN ESNAFA SİCİL AFFI GETİRİYORUZ



Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:



24 bin üzerinde esnafımız borçları yeniden yapılandırma sisteminden yararlandırıldı. 152 milyon liralık kısmı affa girdi ve vazgeçildi. Sur'da terör olayları nedeniyle zarar gören esnafa 50 bin liralık sıfır faizli kredi veriyoruz. Bu krediyi TESKOM veriyor. Sizden aldığı kaynaklarla onlar da elini taşın altına koyuyor ve aynı şekilde zorda, darda olan esnafımıza destek oluyorlar. Hem bankaların vereceği krediler, devletin vereceği destekler, bütün bunların sağlıklı çalışması için esnafın sicilinin düzgün olması lazım. O veya bu nedenle sicili bozulmuş olan esnafa sicil affı getiriyoruz. Çeki yahut senedi dönen esnafa bir kolaylık.

