USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Sıcak Haber : Keçiören Metrosu açılıyor!..

Bu hafta 5 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın ilk haftasında 1'i yerli 5 film vizyona girecek. Oliver Stone'un yönettiği 'Snowden' ile yerli yapım 'Çalgı Çengi: İkimiz' isimli filmler izleyicinin beğenisini kazanmaya aday.

Kültür-Sanat / 5 Ocak 2017 Perşembe 09:46
Bu hafta 5 film vizyona girecek

Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ahmet Gülhan, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever ve Ceyhun Güneş'in oynadığı 'Çalgı Çengi: İkimiz' seyirciyle buluşacak.

Komedi türündeki devam filmi, 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından, resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen iki adamın maceralarını konu alıyor.

- 'Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı'

Başrollerinde Shailene Woodley, Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Parker Sawyers ve Melissa Leo'nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda usta isim Oliver Stone oturuyor.

Gerçek bir olaydan ilhamla çekilen gerilim ve aksiyon türündeki film, Amerikan istihbarat tarihinin en geniş kapsamlı güvenlik ihlalinin sorumlusu olarak bilinen Edward J. Snowden'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

- 'Sonsuzluk Ormanı'

Gus Van Sant'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Matthew McConaughey ve Ken Watanabe'nin başrollerini paylaştığı 'Sonsuzluk Ormanı', yaşadığı trajedi sonrası Japonya'daki İntihar Ormanı'na giden bir adamın hikayesini konu ediniyor.

İngiliz aktris Naomi Watts'ın da rol aldığı dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

'Matthew McConaughey'in canlandırdığı Arthur adındaki adam, yaşadığı bir trajedi sonucunda Fuji Dağı eteklerinde İntihar Ormanı diye bilinen ormana gider. Pek çok kişinin ağaçlarda bıraktığı izleri takip eder. Ölmek için bir yer bulduğunda ormanda kaybolmuş Japon Takumi ile karşılaşır. Arthur, tüm enerjisini Takumi'yi korumak ve kurtarmak için harcamaya karar verir. İki adam, Arthur'un karısına olan büyük sevgisi sayesinde hayatta kalma yolculuğuna başlarlar.'

- 'Ağ'

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk'un imzasını taşıyan filmin başrollerinde Ryoo Seung Bum, Lee Won Gun, Kim Young Min ile Choi Guy Hwa rol aldı.

Kendine has sinemasıyla dikkati çeken Kim Ki-Duk, son filminde Güney Kore'ye sürüklenen Kuzey Kore vatandaşı bir balıkçının hikayesini odağına alıyor.

- 'Anthropoid'

Jamie Dornan, Cillian Murphy, Charlotte Le Bon ile Anna Geislerova'nın oynadığı filmin yönetmenliğini Sean Ellis yaptı.

Gerilim türündeki dönem filmi, Hitler'in güvendiği generallerden biri olan ve milyonların katledildiği 'Nihai Çözüm felaketinin' mimarlarından Reinhard Heydrich'in, Müttefikler tarafından eğitilen bir Çek grup tarafından öldürülmesini ele alıyor. Kaynak : AA

Sinema Filmi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı