Ankara'ya şehit ateşi düştü

Çorum’da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Halit Gencer, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Ankara’da Karapürçek’te yaşayan annesi Karakız ve babası Hasan Gencer’e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.



Şehidin baba evinin bulunduğu sokak komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.



Şehidin naaşı, yarın Haymana Yenice Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.



Kaynak : İHA