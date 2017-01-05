Amerikan Elçiliginin darbe özlemi

Amerikan Büyükelçiliği, İzmir saldırısının ardından Twitter hesabı üzerinden, 70'li yılların başında Başbakanlık yapan İsmail Nihat Erim'in, ABD Başkanı Richar Nixon ile Beyaz Saray'da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.



Türkiye'yi askeri vesayet olmadan kontrol edemeyeceğini bilen ABD'nin bu fotoğrafla, '71 darbesinin Başbakanı Erim'le güzel günlerimiz olmuştu' mesajı verdiği aşikar.





