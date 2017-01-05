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Amberin Zaman'ın basın kartı iptal

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye aleyhine yazılar kaleme aldığı gerekçesiyle Amberin Zaman’ın basın kartını iptal etti.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 12:20
Amberin Zaman'ın basın kartı iptal

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amberin Zaman'ın yazılarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Ortaköy'deki terör saldırısı sonrası sosyal medyadan 'IŞİD karşısındaki en etkili güç Suriyeli Kürtler ister hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu. YPG ve SDG'nin IŞİD'e karşı en etkin güç olduğu için ABD işbirliğini onlarla yapıyor ama bunu söyleyince hain sayılıyorsun. IŞİD'e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG'ye saldırmaya devam edilecek mi acaba?' paylaşımıyla terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu belirtilen Zaman'ın 'gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir” denildi.

Amberin Zaman'dan teröre destek tweeti Kaynak : İHA

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