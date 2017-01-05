USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

ABD ordusunda başörtüsü ve sakal izni

ABD Kara Kuvvetlerinde yapılan yeni düzenlemeyle dini nedenlerle sakal bırakmanın ve başörtüsü takmanın önü açıldı.

Dünya / 5 Ocak 2017 Perşembe 11:09
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal izni

ABD Kara Kuvvetlerinde askerlerin dini nedenlerden sakal bırakmaları ve başörtüsü takmalarına olanak sağlayacak düzenleme yapıldı. Dini nedenlerle sakal bırakmak ya da başörtüsü takmak daha önce sekreterlik düzeyinde verilen izin kapsamında yapılırken, Hava Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning tarafından hazırlanan düzenlemeyle komutanların iznine tabi tutulacak.

Milletvekili üyesi Joe Crowley, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu önemli bir ilerleme ancak yalnızca Sih-Amerikan toplumu için değil. Sih-Amerikan toplumu ülkelerini seviyor ve ülkelerine hizmet için eşit şans istiyor. Bugün yapılan duyuru buna yardımcı olacak” dedi.

Geçtiğimiz hafta New York Polis Teşkilatında görev yapan Sih ve diğer polis memurları için üniforma değişikliğine gidilmiş ve Sih polislerin mesai saatlerinde başlarına başörtüsü takmasına ve sakal bırakmasına izin verilmişti. Kaynak : İHA

Başörtüsü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı