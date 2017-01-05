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408 bin emeklinin beklediği düzenleme Meclis’te kabul edildi

Kamuda 30 yıldan fazla çalıştıktan sonra emekli olanlara ek ikramiye verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Ekonomi / 5 Ocak 2017 Perşembe 00:53
408 bin emeklinin beklediği düzenleme Meclis’te kabul edildi

408 bin memur emeklisini ilgilendiren düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emeklilere en az 100 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 3 ay içinde başlayacak. 7 bin 500 TL'ye kadar olan bölüm ilk 3 aylık dönemde ödenirken kalan kısım ise bir yıl sonra aynı ay içinde ödenecek. Emeklilerle ilgili bu düzenlemeyi de içeren tasarının görüşmeleri halen Meclis Genel Kurulu'nda sürüyor. Düzenleme, tasarının tümü Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girecek.

Meclis Genel KuruluMemurResmi Gazete


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