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35 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı. 380 işadamı hakkında gözaltı kararı var.

Güncel / 5 Ocak 2017 Perşembe 15:19
35 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün finansmanına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

110 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. 35 ilde gerçekleştirilen dev operasyon kapsamında 110 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

SAMANYOLU BÜNYESİNDE

FETÖ üyeliği ve terör örgütünün finansmanı suçlaması yapılan şüphelilerin Samanyolu TV bünyesindeki Dünya Pazarlama isimli FETÖ'cü şirket bünyesinde örgüte finansman sağladıkları, himmet topladıkları ve yurt dışından yasadışı şekilde getirilen ürünlerin pazarlaması sonucu elde edilen yüksek geliri örgüte aktardıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine ilerleyen günlerde başlanacak.

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