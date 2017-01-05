2. Ordu Karargahında yaşandı?

Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı askerler tarafından 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde önemli illerden biri olan Malatya'da 2. Ordu Karargahında yaşananların güvelik kamerası kayıtları iddianameye girdi. Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 15 Temmuz iddianamesinde yer alan görüntülerde, darbeci askerlerin beyanlarını çürüten güvenlik kamera kayıtları bulunuyor.



İddianamede yer alan görüntülerde, 15 Temmuz kalkışmasının başladığı ilk saatlerde FETÖ soruşturmasında tutuklanan en yüksek rütbeli askerlerden biri olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin korumaları ile birlikte araçlarla karargah nizamiyesinden içeri girdiği görülüyor. Gayet sakin ve rahat olduğu görüntülere yansıyan Huduti'nin odasına girmeden önce emir subayı Sedat Kaya'ya bazı talimatlar verdiği görüntülere yansıyor.



Saatler gece yarısına yaklaşırken komutanlık katında hareketlilik yaşanmadığı görülürken Huduti'nin koruma askerlerinin silahları ile katta bulunduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kayda alınıyor. 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da gece yarısından sonra Huduti'nin makamına girdiği ve yaklaşık 40 dakika sonra içeriden çıktığı görülüyor. Bu sırada iddianamede darbe girişiminde aktif olarak rol oynadığı belirtilen Albay Bahadır Erdemli'nin makamdan çıkan Tümgeneral Angun'a silah doğrulttuğu görülüyor. Bu sırada araya diğer darbeci askerler girerken Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan tarafından Angun yeniden Huduti'nin makam odasına götürülüyor.







Görüntülerde Albay Erdemli'nin daha sonra diğer darbeci askerlere silah çektiği bu sırada Huduti'nin emir subayı Sedat Kaya'nın Erdemli'nin elinden silahı aldığı görülüyor. Görüntünün ilerleyen saatlerinde ise Askeri Gazino Müdürü Yarbay Suat Özocak ve Karargah Destek Gurubu bölük komutanı Binbaşı Bülent Kuzucu'ya plastik kelepçe takılarak başka bir odaya götürüldükleri yer alıyor.



Görüntülerde Orgeneral Huduti'nin makam odasına giriş ve çıkışlarda askeri nizamlara uyulduğu iddianamede belirtilirken Kurmay Başkanı Tümgeneral Angun'ın sürekli makama girip çıkması ve rahat tavırları dikkat çekiyor.



Gece boyunca komutanlık katından benzer görüntüler yansırken sabah 09.20 sıralarında Albay Bahadır Erdemli'nin elindeki silahla makama girmek istediği ancak korumalar tarafından buna müsaade edilmeyerek Erdemli'nin silahının alındığı görülüyor.







UZUN SÜRE MAKAMINDA KALMIŞ



Sonrasında makam odasını gösteren güvenlik kamerasının açılarının müdahale edilerek değiştirilmek istendiği görülürken öğle saatlerinde Orgeneral Huduti'nin makamdan ilk defa çıktığı görüntülere yansıyor. Huduti'nin kapıda nöbet tutan korumalara elleri ile kelepçelenme işareti yaptığı görülürken yan tarafta ise Tümgeneral Angun'un diğer askerlerin cep telefonlarını topladığı görüntülere yansıyor.







SİVİL VE TEÇHİZATLI KORUMALAR KAPIDA



Huduti'nin uzun süre kapıdaki askerlere bir şeyler söylediği görülüyor. Komutanlık katında sivil kıyafetli askerler göze çarpıyor. İlerleyen saatlerde teçhizatlı ve silahlı olan koruma askerlerinin çelik yelek ve silahlarını çıkarttıkları görülüyor. Saatler 12.30'u gösterdiğinde 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili ile birlikte diğer rütbeli askerler komutanlık katına çıkan TEM Şube Müdürü tarafından aşağı indiriliyor.







'DERDEST DEĞİL, NİZAMA UYULMUŞ'



İddianamede incelenen kamera kayıtları ile ilgili ise şu görüşlere yer verildi:



“Orgeneral Adem Huduti'nin makam odasına girişi ve çıkışı esnasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasında iken Albay Bahadır Erdemli, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin, Adem Huduti'nin Emir Subayı olan Sedat Kaya nezaretinde içeriye defalarca girip çıktıkları, giriş çıkışlarında askeri nizama uydukları, makam odasının iki adet kapısının olduğu, bu kapılardan birinde Koruma Astsubayı Fatih Gürcan'ın, diğerinde ise Hacı Eyyip Özcan'ın bulunduğu, bu nedenle bu odaya hiçbir zaman uzun namlulu silah ile girilmediği, Albay Bahadır Erdemli'nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak Emir Subayı Sedat Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı, darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişilerce kendisine karşı hiçbir zor eylemde bulunulmadığı, kendi beyanına göre, bu asilerin ikna yöntemiyle bu işten vazgeçirilmeye çalışıldığı, daha sonra güvenlik kuvvetlerince darbeci oldukları iddia edilen kişilerin teslim alındığı, saat 16:40 sıralarında Tümgeneral Avni Angun ile birlikte makam odasından çıktıkları ve aşağı inerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldukları.”



Kaynak : İHA