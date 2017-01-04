USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'nde konuşuyor!..

Sıcak Haber : Ünlü iş adamı gözaltına alındı!..

YPG hedeflerine saldırı

Suriye'nin Kobani bölgesinde yer alan Derik kenti çevresinde bulunan terör örgütü YPG karargahları kimliği belirsiz bir helikopterle vuruldu.

Dünya / 4 Ocak 2017 Çarşamba 14:39
YPG hedeflerine saldırı

Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin medya organı Rudaw'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG ve Şemmar Aşireti'ne bağlı Senadid güçlerine ait hedeflere kimliği öğrenilemeyen bir askeri helikopter tarafından vuruldu.

12 KARARGAHI VURULDU

Terör örgütü PYD'nin denetiminde bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırında bulunan Derik'in Çilağa kasabasına bağlı 4 köyde bulunan 12 karargaha saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

YPG KARARGAHI VURULDU

Saldırının Kinco, Xirap Bajar, Til Elo ve El Sefa köylerindeki terör örgütü YPG ve Arap aşireti olan Şemmar güçlerinin askeri karargahlarına yapıldığı bildirildi. Saldırıda can ve maddi kayıplara yönelik henüz kesin bir bilgi alınmazken, helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığı aktarıldı. Saldırı, YPG kaynakları tarafından da doğrulanırken, saldırıda üç karargahın isabet aldığı ifade edildi.

BarzaniTerör ÖrgütüPydAskeri HelikopterYpg


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı