Turşu gribe iyi geliyor

Eskişehir Acıbadem Hastanesi Diyetisyeni Gözde Gence, içerisindeki probiyotikler sayesinde grip ve benzeri enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan ve metabolizmayı hızlandıran turşunun ve suyunun tüketilmesini önerdi. Gence, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden turşunun sağlığa yararlarının olduğunu vurguladı.



“Metabolizmayı hızlandırıyor”



Sebze ve meyvelerin birçok yararlı etkisinin turşuda da bulunduğunu belirten Gence, 'Turşu çok fazla su içermesi dolayısıyla kilo yapıcı etkileri az. İçerisinde yüksek oranda lif bulunan sebze ve meyvelerden turşu yapıldığından da lifler aynen kalarak kişiye fayda sağlıyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığından dolayı az da olsa zayıflatıcı etkisi görülebiliyor' dedi.



“Probiyotikler çok faydalı”



Gence, mayalanma esnasında turşuda yararlı bakterilerin de çoğaldığını vurgulayarak, 'Probiyotik dediğimiz bu bakterilerin sağlık açısından çok faydası var. Bunlar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Turşu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde kişiyi grip ve benzeri enfeksiyonlardan koruyor. Probiyotik bakteriler aynı zamanda bağırsak florasını da olumlu yönde değiştirerek hazmı kolaylaştırıyor' diye konuştu.



“Tuzlu olduğundan bazı hastalara zararlı”



Turşu yapıldığında bazı vitaminlerin de yok olduğuna dikkati çeken Gence, şunları kaydetti:



Turşunun en büyük dezavantajından biri de çok fazla tuz içermesi. Bu durum, kalp, hipertansiyon, kronik böbrek hastalarında sorun yaratabilir. Eğer tüketmek istiyorsa yıkayarak az miktarda tüketebilirler.'



Gence ayrıca, hazır turşu yerine doğal yollarla yapılan turşuların tüketilmesini tavsiye etti.



“Turşuya talep çok”



Eskişehir'de turşu satıcılığı yapan Şenay Balkandere ise, kış mevsiminde, en çok lahana turşusuna ilginin olduğunu söyledi.



Turşuları kendilerinin kurduklarını bundan dolayı doğal olduğunu ifade eden Balkandere, turşuya talebin çok fazla olduğunu, hatta diyet yapan bir müşterisinin sürekli lahana turşusu aldığını, doktor önerisi ölçülerinde turşu suyu tüketip 2 ayda 8 kilo verdiğini söylediğini belirtti.



Balkandere, ayrıca acı biberin, kansere iyi geldiği söylendiği için, biberli turşulara da ilginin oldukça fazla olduğunu dile getirdi.



Diğer satıcı Çağlar Balkandere de, “Salatalık, lahana, biber ve havuç turşuları en fazla rağbet gören turşular. Eskişehir'de kilogramı 12 liradan her türlü turşuyu alabilirler” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA