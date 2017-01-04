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Teröristin kimliği belirlendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Saldırganın kimliği belli, çalışmalar sürüyor" dedi.

Siyaset / 4 Ocak 2017 Çarşamba 10:28
Teröristin kimliği belirlendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, 'Saldırganın kimliği belli, çalışmalar sürüyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu gündemi değerlendiriyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'deki ateşkes
'23 Ocak'ta Astana'da müzakereler başlayacak. Siyasi çözüm için çalışmalarımız sürecek. Dış politikamızın temelinde insan var.

Bölgesel barışı korumak için çalışmalarımız devam edecek.

'Ankara ve Moskova'da merkez kuruldu'
Rusya ile Türkiye'nin ortak çalışması oldu. Arazide farklı görüşlere sahip muhalifler var. Diğer tarafta Esed rejimi var. Bir de İranlı Şii milisler var. Ateşkesten sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri, Hizbullah, Şii gruplar ve Esed rejimi yapıyor. Bu ihlalleri takip etmek için iki merkez kurduk. Biri Ankara'da, diğeri Moskova'da. Bu anlaşmaya göre herkes olduğu yerde duracak. Diğer taraftan toprak elde etmeye çalışmayacak. Ama Doğu Guta'da Hizbullah'ın bu amacının olduğunu görüyoruz. Ben Lavrov'u geçen hafta aradım. Taciz ateşleri olabilir ama muhalefet gerçekten şu ana kadar sözünde duruyor. Lavrov ile bugün tekrar görüşeceğiz. Artan ihlalleri durduramazsak, Astana süreci sekteye uğrayabilir. Biz garantör olduk. Moskova'da da İran garantör olarak ortak açıklamaya girdi. O zaman İran'ın bunun gereğini yapması lazım.

FETÖ ile mücadele
15 Temmuz sonrası Batılı ülkeler ciddi hatalar yaptı. Sonra hata yaptıklarını anladılar. Arka arkaya gelmeye başladılar. Fakat daha sonraki süreçte de yine o tam istediğimiz desteği göremedik. Bizim ne yapmak istediğimiz, nasıl bir darbe yaşadık, bunun arkasında kim var, ne yapmaya çalışıyorlar? 2013'ten bu yana bunu Batılı dostlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Ve hiçbir zaman inanmadıklarını da bize daha sonra itiraf ettiler.

Biz artık kuru sözlerden çok somut adımlar bekliyoruz Batılı dostlarımızdan. Teröre karşı dayanışma içinde olmazsak, mücadele etmezsek, o terör örgütü bugün beni vurur, yarın seni vurur.'

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