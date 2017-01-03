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Teröristin fotoğrafı parklara asıldı

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen teröristin fotoğrafları vatandaşların ihbarda bulunması için parklara asıldı. Vatandaşlar, zanlının eşkalinden haberdar olmayanların bu fotoğraflar sayesinde duyarlı olabileceğini belirtti.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 23:03
Teröristin fotoğrafı parklara asıldı

Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne yeni yılın ilk saatlerinde silahlı saldırı yapan teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken gören vatandaşların polise ihbarda bulunması için İstanbul'daki bazı parklara zanlının fotoğraflarını asıldı. Bayrampaşa'da bulunan bir parkın girişine zanlının fotoğrafları asıldı. Vatandaşların girişte asılı olan fotoğrafa bakarak parka girdikleri görüldü.

“ALTINDA BİR YAZI OLSAYDI, DAHA İYİ OLABİLİRDİ'

Fotoğrafı parkın kapısında ilk defa bu akşam gördüğünü belirten Berkay Büyükbayraktar, “Fotoğraftaki şahsın Ortaköy saldırganı olduğunu biliyorum. Dün gece Twitter'da görmüştüm fotoğrafı, bu akşam da buraya asıldığını gördüm. Sosyal medyada göremeyenler burada görürler, tanırlar ama altında bir yazı olsaydı, daha iyi olabilirdi tabii. Zanlıyı gören kişilerin öncelikle polise haber vermesi gerekiyor” dedi.

“SOSYAL MEDYA KULLANMAYAN KİŞİLER GÖRÜP TANIYABİLİR'

Arkadaşlarıyla beraber parktaki bir restorana oturmaya gelen Furkan Aydın ise, zanlının fotoğrafının dün akşam asıldığını belirterek, “Bu şahıs gece kulübüne saldıran kişi. İlk olarak sosyal medyada görmüştüm, burada da dün gece gördüm. Fotoğrafı ilk gördüğümde faydalı olabileceğini düşündüm. Görmeyen, sosyal medya kullanmayan kişiler görüp de tanıyabilir” derken, yaşanan terör olaylarını lanetledi.

Kaynak : İHA

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