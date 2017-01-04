Terörist sanıp dövdüler

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran ve 39 kişiyi öldürerek bir polisi şehit eden teröristi arama çalışmaları sürüyor. 4 gündür İstanbul'u güvenlik güçleri tarafından aranan saldırganı yakalayabilmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.155 polis imdat hattına da teröristle ilgili yüzlerce ihbar geliyor.







Bugün Pendik'te yaşanan olayda masum bir vatandaş halk tarafından darp edildi. Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste benzetilen şahıs,vatandaş tarafından ilk önce etkisiz hale getirildi sonra da dövüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen şahsın ise teröristle ilgisi olmadığı anlaşıldı. Yüzü başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.











(Halk tarafından darp edilen vatandaş karakola götürüldü.)