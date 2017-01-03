Olay saat 21:20 sıralarında Nazilli şehir merkezinde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, ‘Dur' ihtarına uymayan bir aracı takip alan ekip otosu şüpheli aracı yakalamak için peşine düştü.



Şüpheli aracın peşine olan ekip otosu henüz bilinmeyen bir nedenle Ordu caddesi Kavşağı'nda kaza yapan ekip otosunda bulunan Hasan Özdemir ve Yener Aslan adlı iki polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine geldi. Kaynak : İHA