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Takip yapan ekip otosu kaza yaptı: İki polis şehit oldu

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde dur ihtarına uymayan bir aracı takip eden ekip otosu kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki polis şehit oldu. Aydın’da bir programda olan İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine gitti.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 22:01
Takip yapan ekip otosu kaza yaptı: İki polis şehit oldu
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Olay saat 21:20 sıralarında Nazilli şehir merkezinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ‘Dur' ihtarına uymayan bir aracı takip alan ekip otosu şüpheli aracı yakalamak için peşine düştü.

Şüpheli aracın peşine olan ekip otosu henüz bilinmeyen bir nedenle Ordu caddesi Kavşağı'nda kaza yapan ekip otosunda bulunan Hasan Özdemir ve Yener Aslan adlı iki polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine geldi. Kaynak : İHA

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