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Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, “Reina baskını bir CIA eylemidir” dedi.

Yaşam / 4 Ocak 2017 Çarşamba 14:21
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon kanalındaki Son Söz isimli programda, Reina saldırısı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Milletvekili Şamil Tayyar, son dönemlerdeki terör olaylarının birbiriyle bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Reina baskını bir CIA eylemidir. Türkiye’de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu eylemler birbirinden bağımsız değerlendirmemeli” dedi.

Sosyal medyada teröre destek veren mesajları da değerlendiren Tayyar, “Terör örgütlerinin amacına hizmet eden tweetler atan herkes teröre hizmet etmiş olur. Türkiye’yi bölmeye yönelik bir adım izleyenler bir sonraki adımın hedefi olurlar” ifadelerini kullandı.

Kimsenin hayat tarzına müdahale edilmediğini vurgulayan Tayyar, bu konudaki eleştirilere ise "Hayat tarzımıza müdahale ediliyor diyenler kendi hayat tarzlarını başkasına dayatmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.

Tayyar, Türkiye üzerinde oynanan kirli ve kanlı oyunlara verilecek cevabın birlik ve beraberlik olduğunu kaydederek, “Türkiye üzerindeki oyun kuruculara karşı verilebilecek en güzel cevap birlik beraberlik içinde olmamızdır” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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