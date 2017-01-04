USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Şamil Tayyar'dan kritik uyarı

Şamil Tayyar ' Türkiye'de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu terör eylemleri birbirinden bağımsız değerlendirmemeli. ' dedi.

Güncel / 4 Ocak 2017 Çarşamba 01:58
Şamil Tayyar'dan kritik uyarı
Video için tıklayın

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Beyaz Tv'de ekrana gelen Son Söz programında önemli açıklamalar yaptı.

12 EYLÜL ŞARTLARI HAZIRLANIYOR

Türkiye'de yapılan terör eylemlerinin bir amacı olduğuna dikkat çeken Tayyar 'Büyükelçi sukiastı, Ankara saldırısı, Gaziantep saldırısı, Reina saldırısı birbirinden bağımsız ve tek başına değerlendirmeyin.Türkiye'de 12 Eylül şartları hazırlanıyor.' diye konuştu.

Tayyar şu ifadeleri kullandı;

EYLEMLER SERİYE BAĞLANACAK

Bu eylemler bir süre sonra seriye bağlanacak ve 'Bak gördünüz mü? Artık bu ülke yönetilmiyor. Her yerde bombalar patlıyor' diyecekler. Bir taraftan da ekonomiyi çökertmeye çalışıyorlar.

ASKER DARBE YAPACAK

Oluşturulmak istene atmosferin daha ileri bir seviyeye gelmesi için ihtiyaç duydukları hadiseler var. Mesela Alevi-Sünni çatışması, Türk-Kürt çatışması, Ateist-İnançlı arasında çatışma oluşturulması gibi bir çok provokatif hadiselerin gerçekleşmesi. Bunu da başarırlarsa, TSK bundan vazife çıkarak ve onların hesabına göre Türkiye'de asker darbe yapacak. Bu eylemlerin tek başına bir sonuç getirmesi beklenmiyor.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Katliamın pimi Amerikan malı Katliamın pimi Amerikan malı İşte o teröristin kaçış yolu İşte o teröristin kaçış yolu Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Görgü tanığı saldırı anını anlattı Görgü tanığı saldırı anını anlattı Gece kulübüne silahlı saldırı Gece kulübüne silahlı saldırı İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İstanbul Ortaköy'de silah sesleri Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı Özel harekattan Ortaköy operasyonu Özel harekattan Ortaköy operasyonu Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Saldırıda ölenlerin tam listesine ulaşıldı Saldırıda ölenlerin tam listesine ulaşıldı

ÇatışmaMilletvekiliSon SözŞamil Tayyar12 Eylül


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı