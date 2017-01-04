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Reina saldırganı zannedip linç ettiler

İstanbul Pendik’te Reina saldırganına benzediği iddia edilen bir şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. Yabancı uyruklu şahsın darp edildiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 17:38
Reina saldırganı zannedip linç ettiler

Pendik'te Reina saldırganına benzediği iddia edilen bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. İddiaya göre sokakta gördükleri yabancı uyruklu çekik gözlü şahsı Reina saldırganına benzeten vatandaşlar, şahsı dövmeye başladı.

Bir anda çok sayıda vatandaş yabancı uyruklu şahsa tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

Yabancı uyruklu şahsın Reina saldırganı olmadığı anlaşılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde şahıs vatandaşlar tarafından darp ediliyor. Ardından vatandaşlar şahsı arabaya bindirerek polis merkezine götürmeye çalışıyor.

Kaynak : İHA

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