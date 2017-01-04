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Reina saldırganı o gece evden böyle çıktı

Yılbaşı gecesi Ortaköy’de ünlü gece kulübünde 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde terörist, yeni yıla kısa bir süre kala evinden çıkıyor.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 14:21
Reina saldırganı o gece evden böyle çıktı
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Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi. Polis tarafından her yerde aranan zanlının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde zanlı, saat 22.49'da evinden çıkıyor. Sokakta bir süre dolaşan zanlı, daha sonra ortadan kayboluyor.

Yeni yıla kısa bir süre kameralara yansıyan zanlı, bu kayıtların ardından taksi ile Ortaköy'e giderek saldırıyı gerçekleştiriyor.

Kaynak : İHA

PolisYılbaşı Gecesi


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