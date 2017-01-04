USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Sıcak Haber : Suriye'den acı haber: 2 şehit, 3 yaralı!..

Pidesini beğenmeyen müşteriyi pişman etti

Samsun’da bir pideci, yaptığı pideyi beğenmediğini söyleyerek parasını geri isteyen müşteri ile arasında çıkan tartışmada müşteriyi tabancayla vurarak yaraladı.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 20:41
Pidesini beğenmeyen müşteriyi pişman etti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahalesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. (47), S.Y.'ye ait pide salonuna giderek pide yaptırdı. Ancak pideyi beğenmediğini söyleyen A.Ş. parasını geri istedi. A.Ş. ile S.Y. arasındaki çıkan tartışma büyüdü. Pideci S.Y. tabancayla ateş açarak müşterisi A.Ş.'yi sol dizinin üst kısmından vurarak kaçtı. Yaralanan A.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak : İHA

Hastane112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı