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Milli Savunma Bakanı Işık'tan İncirlik çıkışı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Koalisyon güçlerinin El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü. Bu durum İncirlik Üssü'nü sorgulatıyor." dedi.

Siyaset / 4 Ocak 2017 Çarşamba 13:27
Milli Savunma Bakanı Işık'tan İncirlik çıkışı
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Bakan Işık, TAİ'deki 'T-129 ATAK Helikopteri 19. Teslimat Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, 'koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı'na gerekli desteği vermediği'ne yönelik açıklamaları hatırlatması ve bu kapsamda İncirlik Üssü'ne yönelik bir tasarruf olup olmayacağını sorması üzerine, 'Müttefik ülkelerin, özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Daha doğrusu arzu edilen desteği vermemesi düşündürücü.' ifadesini kullandı.



Müttefiklerden her şart ve koşulda özellikle hava desteği verilmesini beklediklerini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

'Bu, kamuoyunda ciddi bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Biz müttefiklerimize de bunu da söylüyoruz, 'Siz bu noktada hem DEAŞ ile mücadele ettiğinizi ifade ediyorsunuz hem de istenen, arzu edilen desteği vermiyorsunuz. Bu da kamuoyunda sizin DEAŞ ile mücadelede samimiyetinizin sorgulanmasına sebep oluyor.' Bu, tabii ki Türkiye içerisinde de İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor. Ancak bizim uzun dönemli bir ittifak ilişkimiz var, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmek durumundayız. Bu konuyla ilgili de gerek askerden askere gerekse sivilden sivile görüşmelerimiz sürüyor. Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur.' Kaynak : AA

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