MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı kaza yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı Kazada Sözlü yara almazken, hafif yaralanan eşi Zeynep Sözlü ayakta tedavi edildi.
İçel'in Tarsus ilçesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu eşi Zeynep Sözlü hafif yaralandı.
Pozantı-Tarsus-İçel Otoyolu Gülek Boğazı'nda, Sözlü'nün kullandığı 34 BVP 87 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarptı.
Kazada Sözlü yara almazken, hafif şekilde yaralanan eşi Zeynep Sözlü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaynak : AA