Metin Özkan'dan canlı yayında CNN Türk'e ayar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, partisindeki görevinden istifa etti.



İstifa ardından CNN Türk canlı yayınına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Metin Özkan, haber için kullanılan kj'ye tepki gösterdi.



'MHP'de anayasa istifası' yazısını örnek gösteren Özkan, benzer ifadeleri kullananların MHP düşmanı olduğunu söyledi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel