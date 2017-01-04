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Metin Özkan'dan canlı yayında CNN Türk'e ayar

MHP Lideri Bahçeli'nin Başdanışmanı Metin Özkan, partide yaşanan istifa ardından CNN Türk'ün kullandığı kj'ye tepki gösterdi.

Televizyon / 4 Ocak 2017 Çarşamba 14:28
Metin Özkan'dan canlı yayında CNN Türk'e ayar
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, partisindeki görevinden istifa etti.

İstifa ardından CNN Türk canlı yayınına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Metin Özkan, haber için kullanılan kj'ye tepki gösterdi. 

'MHP'de anayasa istifası' yazısını örnek gösteren Özkan, benzer ifadeleri kullananların MHP düşmanı olduğunu söyledi. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstifaAtilla KayaCnntürkMetin Özkan


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