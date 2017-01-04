Konya'daki operasyonda gözaltı sayısı 67'ye yükseldi

FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin Konya merkezli 26 ilde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 13 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 67'ye çıktı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Öte yandan operasyonun daha önceki aşamalarında gözaltına alınan şüpheli askerlerin itiraflarından, örgüt dışı evliliklerin önüne 'Allah'ın sırrı ifşa olur' yalanıyla geçilmeye çalışıldığı belirlendi.



Örgütün askerlere 'özel izdivaç programı' uyguladığı şüpheli ifadelerine yansıdı.



Şüpheli subaylardan biri, örgüt abilerinin okulda olup biten her şeyden haberdar olduğunu söyledi.



Yaz tatillerindeki kamp programlarında yoğun olarak Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, haftalık vaaz videolarının izletildiğini aktaran itirafçı, şunları kaydetti:



'17-25 Aralık sürecinden sonra bizden sorumlu abiler hükümeti kötülemeye, aleyhte propaganda yapmaya başladılar. Himmet olarak maaşımızın yüzde 15'ini istiyorlardı. Maaş aldığımız bankanın verdiği promosyon parasının haram olduğunu, kendilerine vereceğimiz parayla tuvalet taşı yaptıracaklarını söylüyorlardı. Her ay için istenilen parayı vermeyince borç olarak hesabıma yazılıyordu. Kız arkadaşım olduğunu öğrendiklerinde çok fazla tepki gösterip, kızdılar. Beni cemaatten biriyle evlendirmek istediler. Örgüt abisi bilgisayardan 23-24 yaşlarında beş kadının fotoğrafını gösterdi. Hiçbirini beğenmediğimi söyleyerek kabul etmedim. Ertesi hafta yine beş kadının fotoğrafını gösterdi. Muş'ta bir aile evinde 23-24 yaşlarında, başı açık, öğretmen olduğunu söyleyen bir kadınla bir odada 10 dakika görüştürdüler.'



Şüphelilerden biri, evleneceği kişide aradığı fiziksel ve kişisel özellikler, nereli olduğu, başının açık veya kapalı olması gibi kriterlerin örgüt abisine söylendiğini, ona göre bir kadınla görüştürme yaptırıldığını ifade etti.



İstenen özellikte kadın tercihi



Evlenme konusunda baskı yapıldığını anlatan başka bir şüpheli, 'Bana 'Sen dışarıdan kız arkadaş bulma, biz seni evlendireceğiz. Evlendireceğimiz kişiyle de seni biz tanıştıracağız' diyerek devamlı üzerimde baskı oluşturmaya çalıştılar. Hatta bana, 'Kendine eş olarak aradığın bayandaki özellikleri bize söyle. Fiziksel ve karakter, meslek, yaş gibi özellikleri bize söylediğinde bu kriterlere uygun bayanla seni tanıştırır ve evlenmeni sağlarız' diyorlardı.' diye konuştu.



Bir itirafçı, kendisiyle ilgilenen abisine evlenmek istediğini ilettikten sonra evlilik işlerine bakan biriyle tanıştırdığını bildirdi.



Evlenmek istediği kişideki kriterleri söyledikten sonra Edirne'deki bir eve götürüldüğünü aktaran itirafçı, şunları anlattı:



'Gittiğimiz evin kapısını, benimle tanıştırılacak kızın örgütteki ablası açtı. Beni bir odaya götürdü. Aradan 10 dakika geçtikten sonra içeriye evlendirilmek istenen bayan girdi. 20 dakika kadar konuştuktan sonra bayan yanımdan ayrıldı. Söz konusu kişiyi beğenmeyince iki hafta sonra başka bir eve götürüldüm. Boş odada eş adayımla tanıştık. Kararımın olumlu olduğunu öğrenince bana kız aramayı bıraktılar.' Kaynak : AA