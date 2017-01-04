USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Kod adı belli oldu!

Yılbaşı gecesi katliam yapan DEAŞ’lı terörist o gece toplam 8 taksi değiştirdi. Kameralara son olarak Zincirlikuyu’da yakalanan teröristin örgütteki kod adı ‘Horasani’.

Güncel / 4 Ocak 2017 Çarşamba 09:15
Kod adı belli oldu!

Yılbaşı gecesini kana bulayan DEAŞ'lı teröristin saldırı öncesi ve sonrasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristin, saldırı gecesi toplam 8 taksi değiştirdiği, kameralara en son Zincirlikuyu'da yakalandığı öğrenildi. Teröristin DEAŞ'ta 'Ebu Müslim Horasani' kod ismini kullandığı da iddialar arasında. Terörist, 1 Ocak kanlı katliamından sonra montunu değiştirerek Reina'dan yaralı numarası yaparak kaçtı. Reina'dan çıktıktan sonra kısa bir süre yürüyen saldırgan, sonra da değişik taksilere bindi. Caninin olay yerine gelişi ve kaçışı sırasında toplam 8 taksi kullandığı tespit edildi. 8 taksinin de plakaları belirlendi, şoförlerin ifadeleri alındı. Gece kulübüne gelmek için taksiye sırtında biri büyük biri küçük iki çantayla binen terörist, Ortaköy'e ulaştığında sırt çantasındaki otomatik silahı ve şarjörleri çıkardı. Saat 01.18'de ateş açarak Reina'ya girdi. Kapıda o gece görev yapan 4 polisten 3'ünün, saldırı esnasında tesadüfen orada olmadığı belirlendi. Olaydan 15 gün önce eşiyle birlikte İstanbul'a gelen teröristin saldırıdan 3 gün önce eşini Konya'ya gönderdiği tespit edildi. Saldırganın İstanbul'a gelirken Konya dışındaki bir Orta Anadolu şehrinde bulunan bir otogardan bilet aldığı da gelen bilgiler arasında.

Çift çantalı katil



27'si turist 39 kişiyi katleden teröriste ait yeni görüntülere Yeni Şafak ulaştı. Teröristin Zeytinburnu'nda kaldığı 58. Bulvar Caddesi 63/5 sokaktaki evden çıkarken ve taksiye binmek üzere yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yüzünü gizlemek için şapka ve kapşonlu bir giysi tercih eden teröristin, omzundaki büyük çantayı taşımakta zorluk çektiği de kameralara yansıdı. Sırtında küçük bir çanta daha bulunan terörist, görüntülere göre saat 23.49'da evinden çıktı. İsa Yusuf Alptekin Sokağı'na geldi, burada biraz bekledi, evinin sokağına geri döndü. 15 saniye sonra yoldan geçen bir taksiyi durdurdu, taksinin şoförü ile 6 saniye konuştu. Taksiye binmedi. 23.50'de yönünü 58. Bulvar Caddesi'ne çeviren terörist, cadde üzerinde yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra saat 23.58'de taksiye bindi.

Paket bagajda kaldı
Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı olan terörist, saldırıdan sonra kat kat giyindiği kıyafetlerden biri olan montunu olay yerinde bırakıp kaçtı. Saldırgan, Ortaköy'e gelirken bindiği taksinin bagajına koyduğu çantayı da almadı. Çantanın içinden teröriste ait cep telefonu çıktığı iddia edildi.

Katliamın pimi Amerikan malı Katliamın pimi Amerikan malı İşte o teröristin kaçış yolu İşte o teröristin kaçış yolu Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Görgü tanığı saldırı anını anlattı Görgü tanığı saldırı anını anlattı Gece kulübüne silahlı saldırı Gece kulübüne silahlı saldırı İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İstanbul Ortaköy'de silah sesleri Hürriyet yine algı operasyonu peşinde Hürriyet yine algı operasyonu peşinde Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı Özel harekattan Ortaköy operasyonu Özel harekattan Ortaköy operasyonu Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası

ZincirlikuyuYeni Şafakİsa Yusuf AlptekinYılbaşıCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı