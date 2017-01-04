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'Kız arkadaşına mesaj atma' tartışması ölümle bitti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz günlerde istinat duvarının kenarında cesedi bulunan şahsın, duvarın üzerinde beraber içki içtiği şahıs tarafından, ’kız arkadaşına mesaj atma’ tartışması sonucu darp edildiği ve duvardan düştüğü öğrenildi.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 13:12
'Kız arkadaşına mesaj atma' tartışması ölümle bitti

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Dilovası limanının yakınında bulunan bir istinat duvarının yanında meydana geldi. İddiaya göre, Dilovası limanında işçi olarak çalışan Şakir Kök (45)ile arkadaşı R.L. içki içmek için istinat duvarına çıktı. Gece içki içtikten sonra eve gitmeyen Şakir Kök’ün sabah saatlerinde cesedine ulaşıldı.

İstinat duvarı kenarında cesedi bulunan Şakir Kök’le ilgili araştırma yapan polisler, hayatını kaybeden şahsın telefonunda araştırma yaparken son konuştuğu kişi olan R.L. olduğunu anladı. Yapılan çalışma sonrasın da R.L. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.L. ifadesinde, olayın yaşandığı gün Şakir Kök ile birlikte içki içtiklerini, kız arkadaşına mesaj atan Kök ile tartıştıklarını ve Kök’e kafa attığını bunun üzerine de istinat duvarından düştüğünü söylediği öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan R.L. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.L. tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Kaynak : İHA


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