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Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Kayseri'de 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 4 kişi, Adana'da gözaltına alındı.

Güncel / 4 Ocak 2017 Çarşamba 17:32
Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Kayseri'de 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 4 kişi, Adana'da gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaptığı çalışmada, saldırıda kullanılan araca bombanın Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yüklendiğini tespit etti.

Bu kapsamda şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütülen ekipler, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda isimleri belirtilmeyen biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bomba yerleştirdikleri aracı İmamoğlu ilçesinde buluştukları teröriste teslim ettikleri, Adana-Kayseri güzergahında ve saldırıya uğrayan otobüsün kent içi güzergahında keşif ve kroki çalışması yaptıkları öne sürüldü.

Saldırıyı düzenleyen teröristin de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalından geldiği öğrenildi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit düşmüştü.

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