USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,74

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kadının çantasının gasp edilme anı, güvenlik kameralarını yansıdı.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 15:22
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapan Vildan A.'nın caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan şahıs kadının çantasını alıp kaçtı.

Vildan A.'nın polise haber vermesi üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Örgütlü Suçlar ve Araştırma Bürosu ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimliğini tespit ettikleri şahsın Bayram C. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı evinde gözaltına aldı. Bayram C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bayram C.'nin, Vildan A.'nın çantasını alarak uzaklaşması görülüyor. Kaynak : İHA

KapkaçEmniyet MüdürlüğüAlışverişGüvenlik Kamerası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı