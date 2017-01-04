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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta tekstil ve tarım ürünleri alanında işleme yapan fabrikada yangın çıktı.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 16:21
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Erkezen mevkiinde tekstil ve tarım ürünleri alanında işleme yapan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangını söndürmek üzere olay yerine 14 itfaiye aracı, 40 itfaiye personeli, ambulans ve KASKİ ekipleri sevk edildi. Yangın başladığı sırada fabrikada işçi olmaması can kaybını önledi. Fabrikadaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kaynak : İHA

PolisTarımİtfaiye Aracı


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