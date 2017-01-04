İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Reina’da 39 kişiyi öldüren DEAŞ üyesi ile bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik Buca’da 2 ve Bornova’da 2 olmak üzere toplam 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda; 11’i kadın, 9’u erkek, 20’si 18 yaşın altında olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Buca ilçesi 130 sokakta kaldıkları evde gözaltına alınan şüphelilerin karşı komşusu A.O. ise şok olduklarını belirterek, “Duyduğumuza göre evi ilk başta çekik gözlü kişilere kiralamışlar ama o çekik gözlü kişiler hiç bu evde kalmadı. Sadece gözaltına alınan kişiler kaldı” diye konuştu.



“Evi çekik gözlülere kiralamışlar ama onlar hiç kalmadı”



Şahısların 10 Aralık tarihinde karşı dairelerine taşındıklarını söyleyen A.O., “Bu evde 15 yıl boyunca ev sahibi oturuyordu. 10 Aralık’ta evi kiraya verdiler. Gözaltına alınanları görmedik. Gece saatlerinde kapı tokmağını iki kere vuruyorlardı ve kapı açılıyordu. Sadece onu duyuyorduk. Kapıdan bakıyordum, içeriye giriyorlardı. Sanırım üç kadın, iki erkek ve bir çocuk kalıyorlardı. Duyduğumuza göre evi ilk başta çekik gözlü kişilere kiralamışlar ama o çekik gözlü kişiler hiç bu evde kalmadı. Sadece gözaltına alınan kişiler kaldı. Ev sahibi de şaşırdı. ‘Biz evi bunlara vermemiştik’ dedi.



Olayı duyunca şoke olduk. Burası aile apartmanı. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Çok şaşırdık”



Mahalleli, olayın ardından yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadıklarını belirtirken, mahalle esnaflarından O.K., şöyle konuştu:



“Çok şaşırdık. Dibimizdelermiş. Her gün buralardayız. Bu apartmanda yaşayan kişilerle sürekli muhabbet ediyoruz. Gözaltına alınanlarla da mutlaka muhabbetimiz olmuştur. Operasyon olurken emniyet güçleri yolu kapattığı için kimlerin gözaltına alındığını göremedik ama mutlaka daha önce gördüğümüz kişilerdir.” Kaynak : İHA