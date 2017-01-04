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İnternet hızı reklamlarına düzenleme

İnternet reklamlarında tüketicinin olumsuz etkilenmemesi için getirilen yeni düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Teknoloji / 4 Ocak 2017 Çarşamba 12:46
İnternet hızı reklamlarına düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemeyecek. Gıda reklamlarında sağlık beyanı kapsamına giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemeyecek. Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya işletme adları, 1 Ocak 2018'den itibaren gereken koşulları sağlaması halinde kullanılabilecek. Reklam verenler, ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlü olacak.

Düzenlemeye göre, reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren pazarlama tekniklerinin duyurulması halinde; promosyon süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ile malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya da bu koşulların duyuruluş şekli açıklanacak.

Kaynak : İHA

Resmi Gazete


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