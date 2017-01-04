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HDP'li Leyla Birlik için tahliye kararı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, hakkında 5 ayrı suçlamayla açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Duruşmaya İstanbul Silivri Cezaevi’nden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Birlik’in bugün tahliye edileceği bildirildi.

Siyaset / 4 Ocak 2017 Çarşamba 16:04
HDP'li Leyla Birlik için tahliye kararı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 Kasım'da gözaltına alınarak, tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında “Terör örgütüne üye olmak”, “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”, “Hakaret” ile “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İstanbul Silivri Cezaevi'nde bulunan Birlik, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Mahkeme, Birlik'in tahliye edilmesine karar verdi.

Bugün cezaevinden çıkarılacağı bildirilen Birlik hakkında, 37 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Kaynak : İHA

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