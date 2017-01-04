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Hayvansever Aylin Yılmaz yavru kediyi sahiplendi

Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla bantlayarak videosunu sosyal medyada paylaşan iki genç, yine sosyal medyada paylaştıkları bir videoyla pişman olduklarını söyleyerek özür diledi.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 12:12
Hayvansever Aylin Yılmaz yavru kediyi sahiplendi
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Çanakkale'de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine gözaltına alınan 2 gence para cezası kesildi.

Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A.E.A. ile U.G. adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür diledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kedi daha sonra hayvansever Aylin Yılmaz tarafından sahiplenildi.



Kediye işkence görüntüleri tepki topladı Kaynak : İHA

Sosyal MedyaPara CezasıHayvan İşkencesi


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