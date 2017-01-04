Genç balet Efe Burak'tan büyük başarı

23- 28 Kasım 2016 tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyeti'nin Almaty şehrinde düzenlenen 'V. Uluslararası Orleu Bale Okulları Yarışması'na katılan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar Bale Anasanat Dalı Lise 12. sınıf öğrencisi Efe Burak kendi yaş kategorisi olan orta gurupta birincilik ödülünü ve Bale Anasanat Dalı Lise 12. sınıf öğrencisi Alp Yazganarıkan ise kendi yaş kategorisi olan büyük gurupta dördüncülük ödülü olan diplomayı almaya hak kazandılar.







Yarışmaya Rusya,Kırgızistan,Kazakistan,Özbekistan, Güney Kore,Güney Afrika Cumhuriyeti,Türkiye,Azerbaycan,Yakutistan'dan 60 bale öğrencisi katıldı.





Efe Burak



Efe Burak ilk turda 'La Bayadere' ve koreografisini İnan Mert'in yaptığı 'Geç-Erken Zaman' ile finale kaldı.







Finalde yaptığı ''Paris Ateşi'' ile kendi yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. HÜADK Bale Ana Sanat Dalı lise son sınıf öğrencisi Efe Burak uluslararası bir yarışmada derece almaktan ve okulunu başarıyla temsil etmekten mutlu olduğunu ayrıca bu başarısında ona destek veren öğretmenlerinin de büyük rol oynadığını belirtti.





Alp Yazganarıkan



Alp Yazganarıkan ilk turda 'La Corsaire' ve 'Diana&Acteon' ile finale kaldı. Finalde 'Pas de Sclave' ve 'Geç-Erken Zaman' ile kendi yaş kategorisine dördüncülük ödülünü aldı.







HÜADK Bale Ana Sanat Dalı eğitmenleri 'Çocuklarımız küçük yaşlardan beri titiz, sabırlı ve düzenli çalışmalarının sonucu olarak bu ödülleri aldılar. Bu yarışmaların onlara kattığı tecrübeler sonucunda mesleklerinde yetkin kişiler olmaya bir adım daha yaklaştılar. Bu ödüller birer başlangıçtır. Önümüzdeki dönemlerde öğrencilerimize uygun şartları bulunan yarışmalara katılmayı okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz' sözleri ile öğrencilerinin başarılarından duydukları mutluluk ve gururu dile getirdiler.





Efe Burak





Efe Burak





Alp Yazganarıkan

Kaynak : Beyaz Gazete Özel