Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı..