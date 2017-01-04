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Fırat Kalkanı 134. gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 104 DEAŞ terör örgütü hedefi kullanılamaz hale getirildi.

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 09:13
Fırat Kalkanı 134. gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün 104 DEAŞ terör örgütü hedefi, yapılan atışlar sonucu kullanılamaz hale getirildi.

104 HEDEF İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 134. gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile (Fırtına, ÇNRA, havan, tank) yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınarak kullanılamaz hale getirildi. Gün içinde çatışmalar ve topçu atışları sonucu 6 terör örgütü DEAŞ mensubu da etkisiz hale getirildi. Kaynak : AA

Terör ÖrgütüFırat KalkanıSuriyeDaeş


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