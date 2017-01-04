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Erdoğan Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Barrack Obama ile telefonda görüştü. Obama, Erdoğan'a Kayseri ve Ortaköy saldırıyla ilgili olarak taziyelerini iletti.

Güncel / 4 Ocak 2017 Çarşamba 00:19
Erdoğan Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü. Obama Ortaköy ve Kayseri saldırıları için taziyelerini iletti.

İki lider DAEŞ'le mücadeledeki son durumu ele aldı. İki lider yakın işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

MuhaliflerCumhurbaşkanıRejimTürkiyeSuriye


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