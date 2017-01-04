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Düzce Valiliği mesai saatlerini değiştirdi

Düzce Valiliği, mesai saatinde değişikliğe gitti.

Yaşam / 4 Ocak 2017 Çarşamba 18:07
Düzce Valiliği mesai saatlerini değiştirdi

Düzce Valiliği, bu yıl kış saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı memurların mesai saatlerinin yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Düzenlemeye göre ’08.00-12.00- 13.00-17.00 arası olan mesai saatlerinin "08.30-12.30- 13.30-17.30" olarak değiştirildi.

Valiliğin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında: “İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Düzce ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 09.01.2017 Pazartesi gününden itibaren Sabah: 08:30 - 12:30, Öğle: 13:30 -17:30 olarak uygulanacak” denildi. Kaynak : İHA

Devlet MemurlarıKış Saati657Çalışma Saatleri


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